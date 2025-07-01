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Чесночные головки будут идеально зрелыми: агроном объяснила, когда нужно выкапывать урожай — главное, упустить момент

Чесночные головки будут идеально зрелыми: агроном объяснила, когда нужно выкапывать урожай — главное, упустить момент

11:53, 01 июл 2025

Многие огородники с нетерпением ожидают возможности собрать урожай озимого чеснока. Однако определение оптимального времени для сбора этой ароматной культуры может вызвать затруднения даже у опытных дачников. Ксения Давыдова, агроном из престижной Тимирязевской академии, поделилась ценными советами, которые помогут садоводам безошибочно определить готовность чеснока к уборке.

Появление стрелок на чесночных растениях служит первым сигналом приближающегося периода сбора урожая. Тем не менее, полагаться исключительно на календарные даты при планировании уборки не рекомендуется. Время созревания чесночных головок может существенно колебаться в зависимости от климатических условий и применяемых агротехнических приемов.

Ключевым индикатором зрелости чеснока выступает состояние его листьев. К моменту сбора урожая они должны приобрести преимущественно желтый оттенок. Однако важно учитывать, что преждевременное пожелтение листвы может быть вызвано экстремальной жарой или недостаточным поливом. Поэтому Давыдова советует обратить особое внимание на стрелки растения.

Готовность чеснока к уборке характеризуется значительным наклоном стрелок и растрескиванием семенных камер. Эти признаки однозначно указывают на то, что пора приступать к выкапыванию урожая. В регионах с умеренным климатом оптимальное время для сбора чесночных головок обычно приходится на вторую половину июля.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: чеснок советы
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