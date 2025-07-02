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Опытные дачники собирают картошку раньше срока: вот что нужно сделать

Опытные дачники собирают картошку раньше срока: вот что нужно сделать

17:39, 02 июл 2025

Огородники часто используют новые методы повышения урожайности. Один из таких способов, применимый к выращиванию картофеля, недавно привлек внимание экспертов. Этот метод, названный его автором «дергляк», обещает не только увеличить объем урожая, но и ускорить его созревание.

Процесс начинается с традиционного окучивания картофеля. Затем садовод собирает свежескошенную траву или выполотые сорняки, размещая их недалеко от картофельных грядок для удобства дальнейшего использования. Следующий шаг включает в себя обработку собранной растительности. Траву поливают горячей водой и накрывают пищевой пленкой, оставляя на четыре дня для ферментации.

После завершения процесса ферментации, подготовленную травяную массу распределяют по картофельным грядкам. Этот органический мульчирующий слой не только сохраняет влагу и подавляет рост сорняков, но и обогащает почву питательными веществами по мере разложения.

Автор метода, ведущий Дзен-канала «Идеальный огород», предлагает альтернативный вариант, заменяя воду раствором «Фитоспорина». Это биологическое средство защиты растений помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний, обеспечивая дополнительную защиту картофелю.

Эксперты отмечают, что применение этого метода может значительно повысить урожайность картофеля и ускорить его созревание. Такой подход особенно ценен для садоводов, стремящихся к максимальной эффективности использования земельных ресурсов.

Интересно, что культура выращивания картофеля в России имеет богатую историю. Впервые эту культуру ввез в страну Петр I. В те времена картофель считался деликатесом и подавался на дворцовых приемах как изысканное блюдо, посыпанное сахаром вместо привычной нам сегодня соли.

Картофель соберете раньше срока: хитрые дачники делают так каждый июнь — старинный рецепт

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Автор: Алия Карачурина
Теги: картофель советы
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