Штраф до 3 млн рублей и семь лет тюрьмы: дачников, посадивших у забора саженцы, ждет неприятный сюрприз

15:16, 02 июл 2025

В последнее время среди владельцев загородных участков наблюдается тревожная тенденция, которая может обернуться для них серьезными неприятностями. Речь идет о стремлении некоторых дачников «облагородить» свои владения, используя растения, добытые незаконным путем из близлежащих лесов. Несмотря на кажущуюся безобидность такого поступка, он может повлечь за собой суровое наказание.

Законодательство России строго регламентирует вопросы, связанные с лесными насаждениями. Самовольное изъятие растений из их естественной среды обитания расценивается как серьезное правонарушение. Неосведомленность о законе не освобождает от ответственности, и многие дачники, руководствуясь благими намерениями, могут оказаться перед лицом закона.

Санкции за подобные действия варьируются от внушительных денежных штрафов до лишения свободы. Размер штрафа может достигать 3 миллионов рублей, а в особо тяжелых случаях нарушителю грозит тюремное заключение сроком до 7 лет. Степень наказания зависит от масштаба причиненного ущерба: значительным считается ущерб на сумму более 5 тысяч рублей, крупным — от 50 тысяч, а особо крупным — от 150 тысяч рублей.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что коллективные действия по незаконному изъятию растений, например, семьей или группой соседей, могут рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Это значительно увеличивает риск получения более сурового наказания.

Практика показывает, что подобные случаи не являются редкостью. Известен инцидент, когда семья, решившая украсить свой участок молодыми соснами из ближайшего леса, столкнулась с серьезными последствиями. Несмотря на то, что саженцы не прижились, семье пришлось выплатить штраф, сумма которого могла бы покрыть стоимость целого соснового бора в питомнике.

Эксперты настоятельно рекомендуют воздержаться от подобной практики. Вместо этого они советуют приобретать растения в специализированных питомниках, где саженцы подготовлены к пересадке и имеют больше шансов прижиться на новом месте. Также не рекомендуется покупать растения у случайных продавцов на трассе.

Для тех, кто все же решил посадить на своем участке растение из леса, существует легальный путь. Необходимо обратиться за разрешением в местное лесничество и оплатить стоимость саженца согласно установленным тарифам. Однако и в этом случае специалисты предупреждают о низкой вероятности успешной адаптации лесных растений к новым условиям.

Автор: Алия Карачурина