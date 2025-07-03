Зола их только погубит: какие растения боятся такого удобрения — агроном раскрыла секрет

17:19, 03 июл 2025

Древесная зола долгое время считалась универсальным удобрением, способным улучшить состояние почти любой культуры. Однако, как выяснилось, это не совсем так. Агроном Ксения Давыдова раскрыла неожиданную истину: некоторые растения категорически не переносят этот, казалось бы, безобидный продукт горения.

Оказывается, любители кислых почв становятся настоящими жертвами золы. Рододендроны, календула и лаванда — лишь некоторые представители флоры, которые буквально «съеживаются» от контакта с этим веществом. Их корневая система, привыкшая к определенному уровню кислотности, не может адаптироваться к резкому изменению pH, вызванному золой.

Но не все так плохо. Многие огородные культуры, напротив, расцветают от щедрого внесения золы. Земляника, малина, смородина и картофель жадно впитывают питательные вещества из этого природного удобрения. Тыквенные, свекла, огурцы, помидоры и капуста также не откажутся от такой подкормки. Секрет их любви к золе кроется в отсутствии в ней хлора, который может навредить этим растениям.

Однако даже среди традиционных огородных культур есть свои исключения. Арбуз, например, под влиянием золы теряет свой сочный вкус и упругость. Щавель, получив такую подкормку, становится пресным и вялым, утрачивая свою характерную кислинку. А редис и вовсе забывает о своем предназначении: вместо сочных корнеплодов он начинает активно наращивать зелень.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Хибины