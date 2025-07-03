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Королева сада: Этот сорт роз заставит соседей плакать от зависти — устойчива к заморозкам и болезням

Королева сада: Этот сорт роз заставит соседей плакать от зависти — устойчива к заморозкам и болезням

15:59, 03 июл 2025

В мире цветоводства постоянно появляются новые сорта растений, способные поразить воображение даже самых искушенных любителей цветов. Одним из таких удивительных творений природы является роза сорта Осирия (Osiria), о которой рассказала опытный агроном Ксения Давыдова.

Эта роза привлекает внимание своим необычным двухцветным окрасом. Внутренняя сторона лепестков окрашена в насыщенный темно-красный цвет, напоминающий бархат, в то время как внешняя сторона поражает своим серебристо-белым оттенком. Такое контрастное сочетание создает впечатляющий визуальный эффект, который не оставит равнодушным ни одного любителя цветов.

Бутоны Осирии источают сильный аромат с легкой терпкостью, что добавляет этому сорту еще большей привлекательности. В процессе раскрытия цветок проходит через несколько стадий, каждая из которых по-своему прекрасна. Полураскрывшийся бутон имеет изящную бокаловидную форму, а полностью распустившийся цветок предстает во всем великолепии густомахровой чашевидной формы.

Кусты этой розы отличаются прямостоячим ростом и достигают внушительных размеров: высота варьируется от 100 до 110 см, а диаметр составляет 80-90 см. Растение обладает мощным стволом и темно-зеленой матовой листвой, что создает прекрасный фон для ярких цветов. Однако стоит отметить, что из-за тяжести крупных бутонов побеги могут слегка наклоняться.

Осирия славится не только своей красотой, но и практическими качествами. Этот сорт демонстрирует высокую устойчивость к различным заболеваниям и хорошо переносит морозы, что делает его отличным выбором для садоводов из разных климатических зон. Цветение Осирии начинается в июне и продолжается волнами до сентября, радуя владельцев обильным повторным цветением.

Для тех, кто заинтересовался этим удивительным сортом, важно знать, что Осирия представляет собой двухцветный гибридный многолетний кустарник, относящийся к группе чайных роз. Родиной этого сорта является Германия. Для успешного выращивания Осирии необходима почва, богатая органическими веществами.

Секреты ухода за розами: как достичь огромных бутонов и взрывного цветения без лишних усилий

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Секреты ухода за розами: как достичь огромных бутонов и взрывного цветения без лишних усилий
Автор: Алия Карачурина
Фото: тг-канал: Дачный советник
Теги: розы цветы
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