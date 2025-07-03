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По 1 литру под 1 куст — и томаты станут слаще мёда: сделайте важную подкормку в июле для налива плодов — помидоры будут мясистые и сочные

По 1 литру под 1 куст — и томаты станут слаще мёда: сделайте важную подкормку в июле для налива плодов — помидоры будут мясистые и сочные

14:52, 03 июл 2025

Когда томаты начинают наливаться, многие огородники задаются вопросом: как добиться идеального урожая? Ответ кроется не только в защите растений от вредителей и болезней, но и в правильном питании. Июль — ключевой месяц для подкормки томатов, способной превратить обычные помидоры в настоящее гастрономическое наслаждение.

Оксана Артеменко, признанный эксперт в области садоводства, раскрывает секрет получения сладких и мясистых плодов. Ключевым элементом в этом процессе выступает сульфат калия. Для приготовления питательного раствора достаточно растворить 20-30 граммов вещества (что примерно равно одной столовой ложке с горкой) в 10 литрах воды. Этим раствором следует щедро полить томаты, уделяя каждому кусту не менее литра удобрения.

Но что делать, если сульфата калия под рукой не оказалось? Природа предлагает не менее эффективную альтернативу — древесную золу. Ее можно использовать двумя способами. Первый — просто рассыпать сухую золу под кустами томатов и полить. Второй — приготовить настой, замочив два стакана золы в 10 литрах воды на пару дней. После настаивания раствор нужно тщательно перемешать и полить им помидоры, расходуя примерно по полл-литра на каждое растение.

Важно отметить, что правильная подкормка — это лишь часть успеха. Не менее важно знать, когда собирать урожай. Оптимальным считается момент, когда томаты достигли предпоследней стадии созревания. Собранные в состоянии розовой спелости и уложенные в ящики, через 3-5 дней они приобретут идеальную зрелость и будут готовы к употреблению.

Урожаю помидоров позавидуют даже соседи: полейте кусты этим раствором

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры советы
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