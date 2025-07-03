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Внесите это в междурядья во время окучивания в июле — с 1 куста соберете 2 ведра картошки: селекционер Лорх вывел формулу — избавление почвы от всех дефицитов

Внесите это в междурядья во время окучивания в июле — с 1 куста соберете 2 ведра картошки: селекционер Лорх вывел формулу — избавление почвы от всех дефицитов

13:47, 03 июл 2025

Многие полагают, что картофелю не требуются дополнительные подкормки. Однако опытные агрономы и ученые доказали обратное: правильное питание играет важную роль в формировании обильного урожая «второго хлеба».

Особое значение в жизненном цикле картофеля имеет июль — период, когда растения нуждаются в повышенном количестве магния. Этот факт был установлен еще в прошлом столетии выдающимся советским селекционером Александром Лорхом. Его исследования показали, что именно магний, а не калий, как считалось ранее, является определяющим элементом для развития клубней в середине лета.

Магний выполняет ключевую функцию в процессе формирования будущего урожая. Он напрямую влияет на количество клубней, закладываемых каждым кустом. При недостатке этого важного минерала растения развиваются слабо, что неизбежно сказывается на объеме и качестве урожая.

Оптимальным временем для внесения магниевой подкормки считается начало цветения картофеля, которое обычно приходится на июль. В этот период активно формируются клубни, и дополнительное питание оказывается наиболее эффективным. Удобно совместить подкормку с процессом окучивания — агротехническим приемом, который также проводится в это время.

Для обогащения почвы магнием рекомендуется использовать калимагнезию — комплексное удобрение, содержащее необходимые элементы. Его применение не вызывает сложностей: достаточно равномерно распределить сухой порошок между рядами картофеля перед окучиванием.

Такая подкормка не только стимулирует рост клубней, но и благотворно влияет на качество урожая. Она способствует повышению содержания крахмала в картофеле, нейтрализует негативное воздействие нитратов и улучшает структуру почвы. Быстрая усвояемость калимагнезии делает ее применение простым и эффективным методом ухода за картофельными посадками.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: картофель удобрения
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