Этот клубничный джем варю каждое лето по 20 банок: и все равно не хватает на зиму — настоящая вкуснятина

10:54, 03 июл 2025

Отличительной особенностью этого рецепта является отсутствие искусственных загустителей и желатина. Вместо этого мы будем использовать только натуральные ингредиенты, позволяющие раскрыть всю прелесть свежих ягод. Для создания этого кулинарного шедевра вам понадобится всего три компонента: 2 килограмма спелой клубники, 400 граммов сахара и сок из половины лимона.

Процесс приготовления начинается с тщательной подготовки ягод. Промойте клубнику, удалите чашелистики и нарежьте на небольшие кусочки. Поместите подготовленные ягоды в подходящую емкость с толстым дном — это может быть казан, медный или эмалированный таз. Добавьте к клубнике лимонный сок и сахар, после чего аккуратно перемешайте все ингредиенты.

Следующий этап требует немного терпения. Оставьте клубничную смесь на 20 минут, периодически помешивая. За это время ягоды выделят сок, а сахар полностью растворится. Затем поставьте емкость на сильный огонь и варите джем в течение получаса, постоянно помешивая для равномерного распределения тепла и предотвращения пригорания.

Ключевой момент в приготовлении — определение готовности джема. Когда вы заметите, что пена начинает концентрироваться в центре, а по краям емкости образуется густая масса, продолжайте варку еще 5 минут. После этого снимите джем с огня, не удаляя образовавшуюся пену.

Дайте джему остыть до комнатной температуры, а затем разлейте его по чистым банкам. Закупорьте емкости стерилизованными крышками, и ваше лакомство готово к хранению.

Автор: Алия Карачурина