Гусеницы будут боятся вашего участка, как огня: 5 эффективных средств против вредителя, о которых мало кто знает — агроном раскрыла секрет

13:07, 04 июл 2025

В современном садоводстве все чаще встает вопрос об экологически чистых методах защиты растений. Особенно актуальна эта проблема, когда речь идет о борьбе с гусеницами — настоящим бедствием для садоводов. Эти прожорливые вредители способны в кратчайшие сроки лишить деревья листвы и уничтожить урожай. Однако есть способы справиться с ними, не прибегая к агрессивным химическим средствам. Агроном Ксения Давыдова поделилась рецептами эффективных натуральных препаратов для защиты сада.

Одним из наиболее действенных средств является раствор на основе острого перца. Для его приготовления нужно измельчить 100 г свежих или 50 г сухих стручков, залить литром кипятка и проварить 10 минут. После суточной выдержки отвар процеживают, разбавляют водой до 10 литров и добавляют зеленое мыло для лучшего сцепления с листьями растений.

Не менее эффективен и чесночный настой. Измельченные листья, стрелки или зубчики чеснока заливают теплой водой и оставляют на сутки. Затем раствор процеживают, доводят объем до 10 литров и обрабатывают им растения.

Тысячелистник — еще одно природное средство борьбы с гусеницами. Отвар готовят из 800 г травы, которую заливают горячей водой и кипятят. После суточной выдержки раствор разбавляют водой в пропорции 1:1 и добавляют жидкое мыло для лучшего прилипания.

Полынь известна своими инсектицидными свойствами. Килограмм свежей травы заливают кипятком и настаивают двое суток. Процеженный раствор смешивают с жидким мылом и распыляют на растения.

Завершает список природных помощников садовода ромашка. Ее настой готовят из расчета 500 г сухих цветков на 10 литров воды. После 12-часовой выдержки раствор процеживают, добавляют мыло и обрабатывают им растения с помощью пульверизатора.

Автор: Вадим Рудаков