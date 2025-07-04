Избавит огурцы от горечи: натуралист дал один совет дачникам — урожай будет сладким и большим

11:31, 04 июл 2025

Известный натуралист Александр Толмачев поделился интересным наблюдением, которое может значительно повысить качество и количество урожая огурцов.

Ключ к успеху, по словам Толмачева, кроется в одном несложном действии — обрезке листьев вокруг плодов. Этот метод, на первый взгляд кажущийся противоречивым, на самом деле имеет под собой научное обоснование и может привести к заметным улучшениям вкусовых качеств огурцов.

Главная цель такой обрезки — увеличить доступ солнечного света к созревающим плодам. Солнце играет важную роль в процессе формирования вкуса и питательной ценности огурцов. Под воздействием солнечных лучей в плодах активизируется накопление сахаров и других полезных веществ, что делает огурцы не только слаще, но и полезнее.

Интересно, что этот метод также помогает решить проблему горечи, которая часто портит вкус огурцов. Горький привкус вызывается веществом под названием кукурбитацин. Солнечный свет способствует разрушению этого соединения, что приводит к исчезновению неприятной горечи. Таким образом, хорошо освещенные огурцы чаще всего получаются сладкими и приятными на вкус.

Автор: Вадим Рудаков