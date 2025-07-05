«Хищная» подкормка увеличит урожай томатов в 10 раз: поливайте таким составом кусты 5 дней — только смелые огородники пойдут на это

18:53, 05 июл 2025

В мире садоводства постоянно появляются новые методы и технологии, направленные на повышение урожайности и качества овощных культур. Одним из таких интересных и эффективных способов ухода за томатами стало использование необычного органического удобрения — кровяной муки. Этот метод, набирающий популярность среди огородников, заслуживает особого внимания благодаря своей эффективности и экологичности.

Кровяная мука — побочный продукт мясоперерабатывающей промышленности, который находит применение в сельском хозяйстве. Это удобрение, богатое азотом, железом, магнием, калием и другими важными микроэлементами, способно значительно улучшить состояние почвы и стимулировать рост растений. Особенно ценным оно оказалось для томатов, которые отличаются повышенной требовательностью к питательным веществам.

Михаил Котов, известный эксперт в области садоводства, в своем блоге поделился информацией об этом инновационном методе подкормки. По его словам, томаты демонстрируют отличные результаты при использовании удобрения на основе крови животных. Это связано с тем, что кровяная мука не только обогащает почву необходимыми элементами, но и помогает нормализовать ее кислотность, создавая оптимальные условия для развития растений.

Применение кровяной муки особенно эффективно в период цветения и формирования плодов. В это время растения нуждаются в дополнительном питании для образования большего количества завязей и наращивания массы плодов. Регулярное использование этого удобрения способствует получению более сочных и мясистых томатов, что несомненно порадует любого огородника.

Помимо питательных свойств, кровяная мука обладает еще одним важным преимуществом — она отпугивает вредителей. Это естественным образом защищает растения от нежелательных гостей, снижая необходимость в использовании химических средств защиты.

Для приготовления питательного раствора Котов рекомендует смешать кровяную муку с водой в пропорции 1:50. Полученную смесь необходимо настоять в течение пяти дней, после чего можно приступать к поливу. Эксперт советует проводить подкормку на протяжении пяти дней подряд для достижения максимального эффекта.

Автор: Алия Карачурина