Огурцам в жаркую погоду — обязательно: примите эти меры для сохранения урожая — советует опытный садовод

15:45, 05 июл 2025

Многие огородники сталкиваются с проблемой сохранения урожая огурцов в условиях экстремальной жары. Несмотря на то, что эти растения любят тепло, чрезмерно высокие температуры могут нанести им серьезный вред. Когда столбик термометра в тени поднимается выше отметки +32-34°C, огурцы начинают испытывать стресс. Однако есть способы помочь растениям пережить жаркий период и сохранить урожай. Эксперт в области садоводства, ведущий популярного Дзен-канала «Сад. Огород. Лайф», поделился ценными рекомендациями по уходу за огурцами в знойные дни.

Прежде всего, необходимо уделить особое внимание поливу. Огурцы требуют обильного увлажнения, особенно в жаркую погоду. Эксперт советует проводить полив ежедневно, выбирая для этого утренние или вечерние часы. Чтобы почва дольше сохраняла влагу, рекомендуется использовать мульчирование. Слой соломы или сена не только предотвратит быстрое испарение воды, но и защитит почву от образования твердой корки. Однако важно помнить о потенциальной опасности развития грибковых заболеваний под слоем мульчи. Для профилактики садовод рекомендует еженедельно добавлять в воду для полива триходерму — природный биофунгицид.

Не менее важным аспектом ухода за огурцами в жаркий период является правильная подкормка. Эксперт рекомендует использовать натуральные удобрения, такие как настой коровяка или ферментированный раствор из сорных трав. Для приготовления последнего достаточно смешать 1 литр настоя с 10 литрами воды. Особое внимание следует уделить калийным подкормкам, которые помогают растениям противостоять тепловому стрессу. Оптимальная пропорция — 1 столовая ложка сульфата калия на 10 литров воды. Такого раствора достаточно, чтобы обработать два растения, расходуя по 2 литра на каждое.

В случае продолжительной жары садовод рекомендует прибегнуть к дополнительным мерам защиты огурцов. Эффективным способом является создание искусственного затенения с помощью белого спандбонда. Этот материал не только защитит растения от перегрева, но и предотвратит стерилизацию пыльцы, которая может произойти при чрезмерно высоких температурах.

Автор: Алия Карачурина