Для помидоров покупаю зелёнку каждый июль: Вот зачем она нужна на даче — все аптеки в округе обнесла

11:14, 05 июл 2025

В мире садоводства постоянно открываются новые способы ухода за растениями. Одно из таких неординарных решений — использование привычного аптечного препарата в огороде. Речь идет о зелёнке, которая может стать настоящим спасением для ваших помидоров.

Многие начинающие дачники не подозревают о широком спектре применения этого доступного средства за пределами домашней аптечки. Оказывается, зелёнка способна не только обеззараживать мелкие ранки, но и эффективно бороться с заболеваниями растений.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась с изданием «Хибины» ценным советом по использованию зелёнки на дачном участке. По её словам, этот препарат отлично справляется с защитой томатов от различных заболеваний, в частности, от опасного фитофтороза.

Чтобы приготовить действенный раствор, Давыдова рекомендует смешать литр воды с одним миллилитром йода и добавить четыре капли зелёнки. Полученную смесь следует тщательно перемешать. Этим составом нужно опрыскивать кусты помидоров.

Результат такой обработки не заставит себя ждать. Растения быстро восстановятся после болезни и продолжат активно плодоносить. Ваши томаты станут предметом зависти соседей по дачному участку, удивляя своими размерами и здоровым видом.

Стоит отметить, что вялость стеблей и листьев томатов может сигнализировать о нехватке йода. В этом случае описанное выше опрыскивание также поможет решить проблему, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Автор: Алия Карачурина