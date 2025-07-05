Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Для помидоров покупаю зелёнку каждый июль: Вот зачем она нужна на даче — все аптеки в округе обнесла

Для помидоров покупаю зелёнку каждый июль: Вот зачем она нужна на даче — все аптеки в округе обнесла

11:14, 05 июл 2025

В мире садоводства постоянно открываются новые способы ухода за растениями. Одно из таких неординарных решений — использование привычного аптечного препарата в огороде. Речь идет о зелёнке, которая может стать настоящим спасением для ваших помидоров.

Многие начинающие дачники не подозревают о широком спектре применения этого доступного средства за пределами домашней аптечки. Оказывается, зелёнка способна не только обеззараживать мелкие ранки, но и эффективно бороться с заболеваниями растений.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась с изданием «Хибины» ценным советом по использованию зелёнки на дачном участке. По её словам, этот препарат отлично справляется с защитой томатов от различных заболеваний, в частности, от опасного фитофтороза.

Чтобы приготовить действенный раствор, Давыдова рекомендует смешать литр воды с одним миллилитром йода и добавить четыре капли зелёнки. Полученную смесь следует тщательно перемешать. Этим составом нужно опрыскивать кусты помидоров.

Результат такой обработки не заставит себя ждать. Растения быстро восстановятся после болезни и продолжат активно плодоносить. Ваши томаты станут предметом зависти соседей по дачному участку, удивляя своими размерами и здоровым видом.

Стоит отметить, что вялость стеблей и листьев томатов может сигнализировать о нехватке йода. В этом случае описанное выше опрыскивание также поможет решить проблему, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

«Хищная» подкормка увеличит урожай томатов в 10 раз: поливайте таким составом кусты 5 дней — только смелые огородники пойдут на это

Читайте также:

«Хищная» подкормка увеличит урожай томатов в 10 раз: поливайте таким составом кусты 5 дней — только смелые огородники пойдут на это
Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры зеленка
Читайте также

Кусты помидоров гибнут один за одним: этого категорически нельзя делать, чтобы не потерять урожай — совет агронома
Сад и огород
Кусты помидоров гибнут один за одним: этого категорически нельзя делать, чтобы не потерять урожай — совет агронома
Даже стойкие сорняки высыхают вмиг: это средство быстро избавит от надоевших растений — пропалывать не придётся
Сад и огород
Даже стойкие сорняки высыхают вмиг: это средство быстро избавит от надоевших растений — пропалывать не придётся
Помидоры будут расти наперегонки: добавьте 3 капли этого недорогого средства под каждый куст - никакого фитофтороза всё лето
Это интересно
Помидоры будут расти наперегонки: добавьте 3 капли этого недорогого средства под каждый куст - никакого фитофтороза всё лето
Сосед-садовод выметал с полок весь уксус: простой домашний рецепт, решающий сразу три назойливые проблемы на дачном участке
Это интересно
Сосед-садовод выметал с полок весь уксус: простой домашний рецепт, решающий сразу три назойливые проблемы на дачном участке


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен