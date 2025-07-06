Клубника огромная и сладкая: Во время плодоношения добавляю «жидкий торф» — кусты ломятся от ягод

20:18, 06 июл 2025

Специалисты в области огородничества недавно поделились информацией о малоизвестном, но весьма действенном удобрении, способном значительно повысить плодоношение клубники.

Речь идет о так называемом «жидком торфе», который на самом деле является гуматом калия. Это органическое вещество, получаемое из торфа, обладает уникальными свойствами, благоприятно влияющими на рост и развитие растений.

При использовании данного удобрения важно соблюдать рекомендации производителя по его применению. Перед внесением гумата калия необходимо провести подготовительные работы: очистить участок от сорняков, провести обработку от вредителей и болезней, а также внести компост для обогащения почвы.

Результаты применения этого удобрения впечатляют: размер ягод увеличивается в среднем на 15%, а созревание происходит более равномерно. Это позволяет не только повысить урожайность, но и улучшить качество собранных плодов.

Автор: Вадим Рудаков