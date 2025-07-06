1 таблетка в бочку для полива, и все культуры — просто «живчики»: огурцы, томаты и перцы плодоносят как в последний раз

20:14, 06 июл 2025

Ксения Давыдова, опытный агроном из Тимирязевской академии, раскрыла секрет приготовления универсальной подкормки, подходящей для всех видов садово-огородных растений. Ключевым ингредиентом этого питательного коктейля являются таблетки мумие — природный концентрат, богатый гуминовыми кислотами, минералами и множеством других полезных веществ.

Приготовление этого чудо-раствора не требует особых навыков. Достаточно растворить 20 таблеток мумие в литре воды, а затем добавить полученную смесь в 100-литровую бочку для полива. Этим обогащенным составом можно поливать корни любых растений, обеспечивая их комплексным питанием на протяжении всего вегетационного периода.

Уникальность мумие как удобрения заключается в его богатом составе. Оно содержит более 20 видов аминокислот, включая глутаминовую кислоту, глицин, гистидин и многие другие. Кроме того, в нем присутствует широкий спектр минералов — от марганца и калия до цинка и селена. Не стоит забывать и о наличии в мумие жирных кислот, фосфолипидов, эфирных масел и витаминов.

Важно отметить, что все эти компоненты находятся в легкоусвояемой для растений форме. Это значит, что корневая система может эффективно поглощать и использовать питательные вещества, что приводит к заметному улучшению роста и развития растений.

Регулярное применение такой подкормки позволяет поддерживать оптимальный баланс питательных веществ в почве на протяжении всего сезона. При этом минимальная дозировка предотвращает перенасыщение грунта и обеспечивает постепенное, но стабильное поступление необходимых элементов к растениям.

Этот метод подкормки особенно ценен своей универсальностью. Он подходит для различных культур — от овощей до цветов, что делает его незаменимым помощником для любого садовода. Применение такого удобрения не только повышает урожайность, но и улучшает качество плодов, усиливает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды.

Автор: Алия Карачурина

Фото: канал dom-sad-ogorod