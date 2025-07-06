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Это варенье закатываем в июле по 40 банок: Ни одной не остаётся уже к Новому году — Вишня и секретный ингредиент

Это варенье закатываем в июле по 40 банок: Ни одной не остаётся уже к Новому году — Вишня и секретный ингредиент

20:06, 06 июл 2025

Секрет этого варенья кроется в добавлении какао-порошка, который придаёт ему неповторимый шоколадный оттенок и глубину вкуса. Этот простой, но эффективный приём позволяет создать уникальное сочетание сладости вишни и горчинки какао, которое не оставит равнодушным даже самого искушённого гурмана.

Для приготовления этого восхитительного варенья вам понадобится всего три ингредиента: 600 граммов свежей вишни, 200 граммов сахара и две столовые ложки какао-порошка. Процесс приготовления прост и не требует особых кулинарных навыков.

Начните с тщательной подготовки вишни: промойте ягоды и удалите косточки. Затем поместите подготовленные ягоды в кастрюлю с толстым дном, что обеспечит равномерное распределение тепла при варке. Засыпьте вишню сахаром и добавьте какао-порошок. Для тех, кто любит тонкие нотки в десертах, можно добавить щепотку ванили, хотя это и необязательный шаг.

Поставьте кастрюлю на плиту и начните варить смесь на небольшом огне, постоянно помешивая. После закипания продолжайте варить ещё как минимум 15 минут. За это время вишня пустит сок, сахар полностью растворится, а какао равномерно распределится по всему объёму, создавая густой, ароматный сироп тёмного цвета.

Готовое горячее варенье разлейте по заранее стерилизованным банкам и закройте крышками. По мере остывания варенье загустеет, приобретая идеальную консистенцию.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты варенье
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