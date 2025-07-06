1 горстка на 1 литр — и колорадских жуков как ветром сдует: раскрыто дармовое, но мощное средство — достаточно одной обработки

16:44, 06 июл 2025

Недавно белорусский агроном Петр Ломонос поделился уникальным рецептом, который может стать настоящим спасением для дачников от колорадского.

Суть метода заключается в использовании самих вредителей против их же сородичей. Для приготовления чудодейственного настоя требуется минимум ингредиентов и усилий. На каждый литр воды необходимо собрать всего одну горсть колорадских жуков и их личинок. Затем насекомых следует измельчить и залить теплой водой. После часа настаивания раствор готов к применению.

Процесс обработки картофеля также не представляет сложности. Полученный настой нужно процедить, перелить в опрыскиватель и равномерно распределить по растениям. Результат не заставит себя долго ждать — буквально на глазах колорадские жуки начнут в панике покидать обработанный участок.

Интересно, что сам Ломонос признается в отсутствии точного понимания механизма действия этого метода. Тем не менее, его эффективность подтверждена многолетней практикой. После обработки насекомые-вредители исчезают с поля зрения, словно их и не было.

Опытные садоводы и агрономы предлагают научное объяснение наблюдаемому феномену. По их мнению, паническое бегство колорадских жуков вызвано двумя факторами. Во-первых, в растворе содержится высокая концентрация токсинов, естественным образом присутствующих в телах насекомых. Во-вторых, вредители интуитивно чувствуют опасность и стремятся покинуть обработанную территорию как можно скорее.

Автор: Алия Карачурина