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Сгниет в первый же месяц: агроном ТСХА назвала ошибки при уборке чеснока — зрелость определяют только так

Сгниет в первый же месяц: агроном ТСХА назвала ошибки при уборке чеснока — зрелость определяют только так

12:52, 06 июл 2025

Существует немало тонкостей в выращивании чеснока. Этот овощ требует особого подхода, особенно когда речь идет о его сборе и дальнейшем хранении. Недавно ведущий агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова поделилась ценными наблюдениями о типичных ошибках, которые допускают многие огородники при уборке чеснока.

Ключевым фактором успешного хранения чеснока является правильно выбранное время сбора урожая. Преждевременная выкопка — это главный промах, который может свести на нет все усилия по выращиванию. Чеснок, собранный раньше положенного срока, не сможет храниться долго и придет в негодность уже через месяц. Аналогичная ситуация возникает при сборе урожая в дождливую погоду.

Но как определить оптимальный момент для сбора чеснока? В отличие от многих других овощей, его зрелость не так просто оценить визуально. Многие огородники привыкли ориентироваться на созревание стрелок: считается, что когда «рубашка» на семенах лопается, головки чеснока готовы к сбору. Однако Давыдова отмечает, что этот метод не всегда надежен, особенно в годы с нетипичной погодой — слишком холодной или жаркой.

Эксперт предлагает более надежный способ определения готовности чеснока к уборке — наблюдение за корневой системой. Зрелые головки чеснока легко извлекаются из земли без применения лопаты. Это происходит потому, что корни подсыхают и теряют свою удерживающую способность. В средней полосе России этот период обычно наступает в конце июля — начале августа.

Чесночные головки будут идеально зрелыми: агроном объяснила, когда нужно выкапывать урожай — главное, упустить момент

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Автор: Алия Карачурина
Теги: чеснок советы
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