Простой сорняк — и капуста чистая до конца сезона: вредители к кочанам даже не приблизятся — это растение для них страшнее химии

17:19, 07 июл 2025

Выращивание капусты может быть непростой задачей даже для опытных огородников. Эта овощная культура часто становится мишенью для различных насекомых, что может негативно сказаться на качестве и количестве урожая.

Специалисты рекомендуют избегать использования химических препаратов, особенно в период созревания кочанов. Вместо этого предлагается обратить внимание на природные методы защиты растений.

Одним из эффективных народных средств является настой из лопуха. Сильный запах и горький вкус этого растения отпугивает вредителей капусты, предотвращая их появление на грядках.

Для приготовления защитного раствора необходимо заполнить ведро измельченными листьями лопуха, залить теплой водой и оставить на 2-3 дня. Затем настой следует процедить и добавить натертое хозяйственное мыло для лучшего прилипания к листьям капусты. Полученным составом нужно опрыскать растения.

Эффект от обработки проявляется достаточно быстро — уже через несколько часов можно заметить отсутствие вредителей на капусте. Регулярное применение этого метода поможет защитить урожай на протяжении всего сезона.

Важно помнить, что капуста требует обильного полива. Взрослые растения нуждаются в 2-3 литрах воды каждые 2-3 дня.

Автор: Алия Карачурина