Стройные, как оловянные солдатики: 3 правила ухода за морковью — корнеплоды будут крупными и ровными

13:54, 07 июл 2025

Многие огородники сталкиваются с проблемой искривленной моркови. Однако эксперт в области сельского хозяйства Ксения Давыдова предлагает простые решения для получения ровных и красивых корнеплодов.

Ключевым фактором успешного выращивания моркови является правильная плотность посадки. Чрезмерная густота посевов приводит к деформации корнеплодов. Рекомендуется своевременно прореживать всходы, соблюдая осторожность, чтобы не навредить соседним растениям.

Немаловажную роль играет структура почвы. Морковь предпочитает легкие, хорошо дренированные грунты. Для улучшения тяжелых суглинистых почв эффективно добавление песка при подготовке грядок.

Следует избегать использования свежего навоза в качестве удобрения, так как это может негативно повлиять на форму корнеплодов. Вместо этого рекомендуется применять другие виды органических подкормок.

Важно обеспечить равномерный полив, не допуская пересыхания и растрескивания почвы. Мульчирование поверхности грядок поможет сохранить оптимальный уровень влажности.

Автор: Алия Карачурина