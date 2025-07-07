Полейте этим грядки в июле: Лук попрет в рост как бешеный — рекомендует агроном Давыдова

13:34, 07 июл 2025

С наступлением июля луковые культуры вступают в активную фазу роста. Для максимальной отдачи с грядок эксперт в области агрономии Ксения Давыдова, имеющая за плечами два десятилетия практики, делится ценными рекомендациями по правильному внесению удобрений.

Ключевым моментом в подкормке лука является использование смесей, богатых фосфором и калием. Давыдова предлагает эффективный рецепт удобрения, состоящий из доступных компонентов: десять литров воды, две столовые ложки доломитовой муки, 50 граммов золы и чайная ложка монофосфата калия.

Процесс приготовления прост: все ингредиенты смешиваются до однородной консистенции. Полученный раствор равномерно распределяется по грядкам, причем особое внимание уделяется междурядьям для ускорения эффекта. Эксперт рекомендует проводить такую подкормку дважды за вегетационный период.

Помимо агрономической ценности, лук известен своими полезными свойствами. Он стимулирует выработку желудочного сока, улучшая пищеварение, а также обладает выраженным антисептическим действием.

Автор: Алия Карачурина