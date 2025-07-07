20 капель — и урожай спасен: брызгаю на томаты с огурцами — дешевое средство из аптеки «мочит» фитофтору и мучнистую росу

11:32, 07 июл 2025

В период плодоношения овощные культуры становятся особенно уязвимыми к грибковым заболеваниям. Однако существует простой и экономичный способ защитить растения от различных патогенов, включая мучнистую росу и фитофтороз.

Эксперт по садоводству рекомендует использовать раствор на основе йодинола — недорогого аптечного антисептика. Этот препарат эффективно борется с широким спектром грибковых и бактериальных инфекций.

Для приготовления защитного раствора достаточно добавить 20 капель йодинола на 10 литров воды. Полученным составом необходимо тщательно опрыскивать растения, а остатки вылить под корень для дезинфекции почвы.

Регулярное применение раствора каждые 10 дней служит отличной профилактикой заболеваний и может продлить период плодоношения на несколько месяцев.

В случае если растение уже инфицировано, следует удалить пораженные части и обработать его более концентрированным раствором (40 капель на 10 литров воды) каждые 3-4 дня.

Такой подход к уходу за овощными культурами поможет садоводам вырастить здоровый и обильный урожай.

Автор: Алия Карачурина

Фото: канал dom-sad-ogorod