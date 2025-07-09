Нельзя упускать время: в июле обязательно сделайте это с капустой — отблагодарит огромными кочанами

13:57, 09 июл 2025

С наступлением середины лета капуста входит в важную фазу своего роста. Эксперт по растениеводству Ксения Давыдова из Тимирязевской академии поделилась рекомендациями по уходу за этой культурой в данный период.

Обильное увлажнение — залог успеха. Капуста требует регулярного полива, особенно в жаркие дни. Оптимальная норма — около 2 л воды на растение ежедневно при отсутствии осадков.

Не менее значима обработка почвы. Рыхление и окучивание способствуют лучшему усвоению питательных веществ корневой системой. Для подкормки в этот период подойдут органические удобрения, такие как настой навоза или травяной отвар.

Защита от вредителей также остается актуальной задачей. Предпочтение стоит отдавать экологичным методам борьбы — биопрепаратам и растительным настоям.

В периоды сильной жары рекомендуется создавать тень для растений с помощью специальных материалов. Это поможет кочанам сформироваться правильно и набрать сочность.

Автор: Алия Карачурина