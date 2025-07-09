Беру обычный пакет — и помидоры спеют в 3 раза быстрее: вырастают сладкими и мясистыми — урожай собираю мешками

13:49, 09 июл 2025

Недавно эксперты поделились интересными техниками, позволяющими значительно ускорить созревание помидоров, что особенно актуально для регионов с коротким летним сезоном.

Ведущий агроном Ксения Давыдова раскрыла удивительно простой, но эффективный метод. Она рекомендует использовать обычные прозрачные целлофановые пакеты для стимуляции созревания томатов. Техника заключается в следующем: на кисть с зелеными помидорами надевают пакет с небольшим отверстием внизу, кладут туда один спелый томат и завязывают. Важно отметить, что пакет должен быть именно прозрачным, а не цветным. По словам Давыдовой, этот метод позволяет добиться поразительных результатов — помидоры краснеют уже через три дня.

Эксперт также поделилась альтернативным способом ускорения созревания. Он заключается в использовании природных процессов: подгнившие яблоки, собранные под яблоней, помещают под кусты томатов. Выделяемый яблоками этилен естественным образом стимулирует процесс созревания помидоров.

Помимо этих методов, существует еще одна интересная техника. Она предполагает обматывание стеблей томатов тонкой медной проволокой на высоте трех сантиметров от земли. Этот прием ограничивает поступление питательных веществ к корням, но увеличивает их приток к плодам, тем самым ускоряя созревание. Однако важно проявлять осторожность, чтобы не повредить стебель растения.

Автор: Алия Карачурина