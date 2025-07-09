Лук вырастет размером с кулак и будет ароматным: просто посыпьте грядки с ним этим копеечным порошком — отблагодарит рекордным урожаем

13:41, 09 июл 2025

Агроном Ксения Давыдова раскрыла рецепт уникальной подкормки, которая способна значительно улучшить качество и размер луковиц. Основу этого «чудо-средства» составляют легкодоступные компоненты: древесная зола, пищевая сода и табачная пыль. Каждый из этих ингредиентов играет важную роль в развитии и защите лука.

Приготовление смеси не требует особых навыков. Достаточно соединить в пластиковом ведре килограмм древесной золы, пять столовых ложек соды и килограмм табачной пыли. Полученным составом рекомендуется посыпать грядки с луком. Давыдова подчеркивает, что такую подкормку следует вносить два-три раза за сезон для достижения оптимального результата.

Древесная зола выступает в роли природного удобрения, насыщая почву калием, кальцием и фосфором. Эти элементы стимулируют рост луковиц, способствуя формированию крупных и сочных плодов. Сода, в свою очередь, выполняет функцию природного антисептика, защищая растения от грибковых заболеваний. Табачная пыль эффективно отпугивает луковую муху — одного из основных вредителей этой культуры.

Помимо использования данной подкормки, важно помнить о правильном поливе лука. Эксперты рекомендуют регулярно увлажнять почву в период роста зелени. Однако после 15 июля, когда начинается формирование луковиц, полив следует прекратить. Избыточная влажность на этом этапе может негативно сказаться на качестве урожая.

Автор: Алия Карачурина