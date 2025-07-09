Чеснок пролежит до следующего сезона: соберите урожай в эти дни июля 2024 года — названы самые благоприятные сроки

13:38, 09 июл 2025

Многие огородники начинают задумываться о предстоящей уборке чеснока. Однако эксперт по садоводству, ведущий популярного Дзен-канала «Садоёж», предлагает не торопиться и обращает внимание на ряд важных аспектов, которые помогут получить максимально качественный урожай.

По словам специалиста, в настоящее время чеснок все еще активно растет, и преждевременный сбор может негативно сказаться на его качестве. Вместо этого садовод рекомендует провести ряд подготовительных мероприятий за 2-3 недели до планируемой уборки.

Первым шагом эксперт называет подкормку растений. Он советует использовать раствор золы, приготовленный из расчета один стакан на 10 литров воды. Эта смесь обогатит почву важными микроэлементами — калием, фосфором и кальцием, что поспособствует формированию крепких и здоровых головок чеснока. Альтернативой может стать сухая зола, рассыпанная между рядами растений.

Следующий этап подготовки — связывание ботвы. Эту процедуру рекомендуется выполнить примерно за неделю до сбора урожая. Такой простой прием стимулирует отток питательных веществ в головки чеснока, улучшая их качество.

Не менее важным шагом является разокучивание. Приблизительно за 7 дней до уборки садовод советует аккуратно отгрести часть земли от головок чеснока. Это позволит им лучше наливаться и подсыхать на солнце. Кроме того, по состоянию подсушенных чешуек легче определить степень зрелости чеснока.

Эксперт также обращает внимание на необходимость профилактики луковой мухи. При обнаружении признаков заражения, таких как пожелтевшие листья или повреждения головок, рекомендуется полить посадки солевым раствором. Хотя это не спасет уже поврежденные растения, такая мера поможет предотвратить распространение вредителей на здоровые экземпляры.

Особое внимание садовод уделяет погодным условиям. Он настоятельно рекомендует убирать чеснок незамедлительно, если прогнозируются обильные осадки. Влажная почва способствует размягчению и загниванию головок, что существенно сокращает срок хранения урожая.

В заключение эксперт приводит список дней, которые считает наиболее благоприятными для сбора чеснока в июле: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30 и 31 числа. Он советует по возможности ориентироваться на этот календарь при планировании уборки урожая.

Автор: Алия Карачурина