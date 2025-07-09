Ошибки в проведении этой процедуры приведут к отсутствию урожая: 3 правила скашивания клубники от агронома Давыдовой

13:29, 09 июл 2025

Не все знают, как правильно ухаживать за клубникой, чтобы получить щедрый урожай. Ксения Давыдова, агроном с двадцатилетним опытом, поделилась ценными рекомендациями по уходу за этой ягодой, акцентируя внимание на правильном скашивании ботвы.

Многие дачники допускают ошибку, срезая листву клубники без учета особенностей сорта и необходимости последующих подкормок. Чтобы избежать этих ошибок и обеспечить богатый урожай в следующем сезоне, Ксения Давыдова выделяет три ключевых правила:

Во-первых, оптимальное время для удаления листвы клубники приходится на период с 6 по 15 июля. Особенно это важно для сортов с ранним созреванием. Запоздалое проведение процедуры может негативно сказаться на формировании цветоносов и, как следствие, уменьшить урожайность.

Во-вторых, эксперт предостерегает от скашивания листьев на молодых посадках. Обрезку ботвы рекомендуется начинать только с четвертого года плодоношения. Это способствует увеличению урожайности, так как у вовремя скошенной клубники образуется больше репродуктивных органов. После обрезки Давыдова советует обработать грядки раствором карбофоса для защиты от вредителей.

Третье правило касается борьбы с заболеваниями. Растения, зараженные нематодами, необходимо полностью удалить и уничтожить. Признаками заражения могут служить низкорослость, утолщенные цветоносы и деформированные соцветия. Почву после удаления больных растений следует обработать нитрофеном и перекопать.

Важно отметить, что клубника не только радует вкусом, но и приносит пользу здоровью. Она обладает противовоспалительными свойствами, улучшает состав крови, снижает уровень «плохого» холестерина и помогает в профилактике диабета второго типа.

Автор: Алия Карачурина

Фото: тг-канал "Дачный советник"