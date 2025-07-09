Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Ошибки в проведении этой процедуры приведут к отсутствию урожая: 3 правила скашивания клубники от агронома Давыдовой

Ошибки в проведении этой процедуры приведут к отсутствию урожая: 3 правила скашивания клубники от агронома Давыдовой

13:29, 09 июл 2025

Не все знают, как правильно ухаживать за клубникой, чтобы получить щедрый урожай. Ксения Давыдова, агроном с двадцатилетним опытом, поделилась ценными рекомендациями по уходу за этой ягодой, акцентируя внимание на правильном скашивании ботвы.

Многие дачники допускают ошибку, срезая листву клубники без учета особенностей сорта и необходимости последующих подкормок. Чтобы избежать этих ошибок и обеспечить богатый урожай в следующем сезоне, Ксения Давыдова выделяет три ключевых правила:

Во-первых, оптимальное время для удаления листвы клубники приходится на период с 6 по 15 июля. Особенно это важно для сортов с ранним созреванием. Запоздалое проведение процедуры может негативно сказаться на формировании цветоносов и, как следствие, уменьшить урожайность.

Во-вторых, эксперт предостерегает от скашивания листьев на молодых посадках. Обрезку ботвы рекомендуется начинать только с четвертого года плодоношения. Это способствует увеличению урожайности, так как у вовремя скошенной клубники образуется больше репродуктивных органов. После обрезки Давыдова советует обработать грядки раствором карбофоса для защиты от вредителей.

Третье правило касается борьбы с заболеваниями. Растения, зараженные нематодами, необходимо полностью удалить и уничтожить. Признаками заражения могут служить низкорослость, утолщенные цветоносы и деформированные соцветия. Почву после удаления больных растений следует обработать нитрофеном и перекопать.

Важно отметить, что клубника не только радует вкусом, но и приносит пользу здоровью. Она обладает противовоспалительными свойствами, улучшает состав крови, снижает уровень «плохого» холестерина и помогает в профилактике диабета второго типа.

Клубника огромная и сладкая: Во время плодоношения добавляю «жидкий торф» — кусты ломятся от ягод

Читайте также:

Клубника огромная и сладкая: Во время плодоношения добавляю «жидкий торф» — кусты ломятся от ягод
Автор: Алия Карачурина
Фото: тг-канал "Дачный советник"
Теги: клубника советы
Читайте также

Чесночные головки будут идеально зрелыми: агроном объяснила, когда нужно выкапывать урожай — главное, упустить момент
Сад и огород
Чесночные головки будут идеально зрелыми: агроном объяснила, когда нужно выкапывать урожай — главное, упустить момент
Сколько раз за лето нужно окучивать картофель: агроном с 20-летним стажем дала четкий ответ — в многолетнем споре дачников поставлена точка
Сад и огород
Сколько раз за лето нужно окучивать картофель: агроном с 20-летним стажем дала четкий ответ — в многолетнем споре дачников поставлена точка
Опытные дачники давно так делают: закапываю это под каждый куст клубники и собираю обилие ягод — совет агронома
Сад и огород
Опытные дачники давно так делают: закапываю это под каждый куст клубники и собираю обилие ягод — совет агронома
Устанете собирать урожай: клубнике помогут дрожжи — простые подкормки от агронома Давыдовой
Это интересно
Устанете собирать урожай: клубнике помогут дрожжи — простые подкормки от агронома Давыдовой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен