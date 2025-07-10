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Головки распирает до неприличных размеров: в июле разбрасываю этот порошок по грядкам с чесноком и луком — никакие болезни не страшны

Головки распирает до неприличных размеров: в июле разбрасываю этот порошок по грядкам с чесноком и луком — никакие болезни не страшны

20:09, 10 июл 2025

В разгар летнего сезона огородники ищут эффективные способы улучшить свой урожай. Недавно садовод-любитель поделился на своем Дзен-канале «Сад. Огород. Лайф» оригинальным рецептом сухой подкормки для лука и чеснока, которая обещает значительно увеличить размер головок. Это простое в приготовлении средство не требует длительной подготовки и может быть использовано сразу после смешивания компонентов.

Ключевым ингредиентом смеси выступает садовый диатомит мелкой фракции. Это вещество, богатое кремнием, не только улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой для воды, но и способствует повышению урожайности. Для обработки двух грядок с луком и чесноком достаточно одного килограмма диатомита.

Вторым важным компонентом является монофосфат калия. Этот препарат содержит высокую концентрацию фосфора (52%) и калия (34%) — элементов, критически важных для формирования крупных луковиц и зубчиков чеснока. Кроме того, эти вещества улучшают лежкость урожая, что особенно актуально для длительного хранения. В смесь рекомендуется добавить пять столовых ложек монофосфата калия.

Завершающим штрихом в составе подкормки служит древесная зола — настоящая сокровищница макро- и микроэлементов, необходимых для полноценного развития растений. Пять стаканов золы обогатят почву целым комплексом полезных веществ.

Процесс приготовления и применения подкормки предельно прост. Достаточно смешать все ингредиенты в пластиковом ведре, а затем равномерно распределить полученную смесь между рядами лука и чеснока после полива или дождя. Такой подход обеспечивает не только питание растений, но и улучшает структуру почвы, а также создает защитный барьер от грибковых заболеваний.

Лук вырастет размером с кулак и будет ароматным: просто посыпьте грядки с ним этим копеечным порошком — отблагодарит рекордным урожаем

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Автор: Алия Карачурина
Теги: лук советы
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