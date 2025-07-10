Просто загубите урожай: эти ошибки при уходе за малиной совершают многие садоводы, а зря — важно учесть несколько «если»

18:44, 10 июл 2025

Малина не только радует своим вкусом, но и требует тщательного ухода. Однако не все советы по выращиванию малины одинаково полезны. Рассмотрим некоторые распространенные рекомендации, которые могут навредить вашему малиннику, если применять их без учета конкретных условий.

Зола как удобрение: не универсальное решение

Многие садоводы считают золу универсальным средством для подкормки растений. Действительно, это богатое минералами удобрение может принести пользу малине, но только при определенных условиях. Зола эффективна на кислых и слабокислых почвах, где она помогает нормализовать pH и обогатить грунт необходимыми элементами. Однако на нейтральных или щелочных почвах применение золы может привести к нежелательным последствиям. У малины может развиться хлороз — заболевание, при котором листья желтеют и опадают, а ягоды высыхают, не успев созреть. Поэтому перед внесением золы необходимо проверить кислотность почвы на вашем участке.

Выбор места посадки: избегайте застоя воды

Распространено мнение, что малину следует сажать в низинах, где она получит достаточно влаги. Действительно, эта культура влаголюбива, но избыток воды ей так же вреден, как и недостаток. В низинах, особенно в регионах с обильными осадками и снежными зимами, часто образуется застой воды. Это приводит к загниванию корневой системы и гибели растений. Оптимальным решением будет выбрать солнечное место с хорошим дренажем или небольшое понижение рельефа рядом с дренажной канавой. Такое расположение обеспечит малине необходимую влагу без риска переувлажнения.

Мульчирование: польза и потенциальные риски

Мульчирование — отличный способ сохранить влагу в почве и обогатить ее органикой. Однако и здесь нужно проявлять осторожность. Особенно это касается случаев, когда малинник поражен малинным жуком. Если оставить мульчу на зиму, она станет отличным укрытием для вредителей, которые благополучно перезимуют и продолжат наносить ущерб вашему урожаю в следующем сезоне.

При обнаружении малинного жука рекомендуется удалить старую мульчу и тщательно взрыхлить верхний слой почвы. Это поможет уничтожить личинки вредителей. Перед наступлением холодов можно уложить свежий слой органической мульчи, не содержащий вредителей. Такой подход позволит защитить корни малины от промерзания, не создавая благоприятных условий для зимовки насекомых-вредителей.

Автор: Алия Карачурина