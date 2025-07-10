Черви не успевают добраться до ягоды: 2 проверенных средства от вредителей на малине — советы агронома для профилактики

18:31, 10 июл 2025

В разгар сезона сбора малины садоводы часто сталкиваются с проблемой червивых ягод. Этот неприятный сюрприз может испортить не только настроение, но и весь урожай. Однако существуют простые и действенные способы предотвратить появление вредителей и сохранить сладкие плоды в идеальном состоянии.

Агроном Ксения Давыдова поделилась своим опытом борьбы с червями на малине. По ее словам, ключ к успеху — своевременная профилактика. Вместо того чтобы тратить время на тщательный отбор ягод, стоит заранее позаботиться о защите растений.

Одним из эффективных методов является использование горчичного раствора. Для его приготовления достаточно смешать 20 граммов горчичного порошка с 10 литрами воды и дать настояться 12 часов. Полученным составом рекомендуется опрыскивать кусты малины.

Альтернативой горчице может служить обычная пищевая сода. Раствор готовится из расчета две столовые ложки соды на 10 литров воды. Оба средства безопасны для растений и человека, но губительны для вредителей.

Давыдова подчеркивает важность правильного применения этих растворов. Для равномерного распределения лучше всего использовать пульверизатор. При этом обработку следует проводить не чаще двух раз в месяц, чтобы не нарушить естественный баланс растения.

Стоит отметить, что малина — не просто вкусная ягода, но и ценный источник полезных веществ. Ее плоды обладают патогенными, тонизирующими и противовоспалительными свойствами. Кроме того, листья и молодые побеги малины известны своим спазмолитическим и кровоостанавливающим действием.

Автор: Алия Карачурина