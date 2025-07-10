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Банановую кожуру не выбрасываю, а сушу: одни смотрят с подозрением, а другие завидуют — агроном раскрыла секрет применения

Банановую кожуру не выбрасываю, а сушу: одни смотрят с подозрением, а другие завидуют — агроном раскрыла секрет применения

18:36, 10 июл 2025

Многие владельцы загородных участков погружаются в заботы о саде и огороде, нередко забывая о своих домашних зеленых питомцах. Однако комнатные растения, оставшиеся в городских квартирах, также нуждаются в постоянном внимании и правильном уходе. Эксперт в области агрономии Ксения Давыдова поделилась интересным способом подкормки домашней флоры, используя то, что обычно отправляется в мусорное ведро.

Оказывается, многие кухонные отходы могут стать отличным источником питательных веществ для растений. Например, яичная скорлупа, использованная заварка чая и кофе, а также кожура цитрусовых содержат важные микро- и макроэлементы, витамины и другие полезные соединения, необходимые растениям для полноценного роста и развития. Эти натуральные удобрения успешно применяются как в саду, так и для домашних цветов.

Особое внимание Давыдова обратила на неожиданное применение банановой кожуры. Вместо того чтобы выбрасывать ее, эксперт рекомендует превратить этот отход в эффективное удобрение. Процесс приготовления прост: кожуру необходимо тщательно высушить до хрустящего состояния, а затем измельчить в порошок. Полученную смесь следует аккуратно внести в почву вокруг корневой системы комнатных растений.

Этот необычный порошок богат калием и другими важными для растений элементами. Он особенно эффективен в период формирования бутонов, способствуя более пышному цветению. Такой метод подкормки не только обеспечивает растения необходимыми веществами, но и помогает сократить количество бытовых отходов, давая вторую жизнь тому, что обычно отправляется на свалку.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: бананы советы
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