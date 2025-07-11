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Поливаем грядки этим — и зелёный лук уже не остановить: каждая головка станет размером с дыню — секрет небывалой урожайности найден

Поливаем грядки этим — и зелёный лук уже не остановить: каждая головка станет размером с дыню — секрет небывалой урожайности найден

13:52, 11 июл 2025

С наступлением июля садоводы и огородники сталкиваются с важным этапом в выращивании лука. Если в июне основное внимание уделялось росту зеленых перьев, то теперь наступает ключевой момент формирования луковиц. Этот процесс требует особого подхода к уходу и питанию растений.

Лук — культура с поверхностной корневой системой, что ограничивает его способность самостоятельно добывать питательные вещества из глубоких слоев почвы. Поэтому именно сейчас критически важно обеспечить растения необходимыми элементами для полноценного развития.

Опытные садоводы рекомендуют в этот период делать упор на фосфорно-калийные удобрения. Однако для тех, кто не хочет тратить время на приготовление сложных смесей, отличным решением станет использование комплексного удобрения. Нитроаммофоска — один из лучших вариантов, так как содержит сбалансированный набор всех необходимых для лука питательных веществ.

Приготовление подкормки не требует особых усилий. Достаточно растворить две столовые ложки нитроаммофоски в десяти литрах воды и тщательно перемешать раствор. При внесении удобрения важно соблюдать осторожность: жидкость нужно лить только под корень, избегая попадания на листья растения.

Интересно, что однократного применения такой подкормки в июле вполне достаточно для получения впечатляющих результатов. Виктория Радзевская, известный садовод с богатым опытом, утверждает, что эффективность этого метода станет очевидной уже во время сбора урожая — луковицы вырастут значительно крупнее обычного.

Важно также знать, когда наступает время сбора урожая. Основными признаками готовности лука к уборке являются истончение и подсыхание шейки — места соединения ботвы и луковицы. Кроме того, на самой луковице должны появиться сухие защитные чешуйки, цвет которых зависит от сорта и может варьироваться от белого до золотистого или фиолетового.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: лук советы
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