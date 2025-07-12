Каждый день: Вот как надо поливать кусты помидоров в жару — агроном Давыдова даёт полезные советы

18:53, 12 июл 2025

Выращивание томатов может стать настоящим испытанием для начинающих огородников, особенно в период летней жары. Ключевым фактором успеха является правильный полив, который напрямую влияет на качество и количество урожая. Давайте разберемся, как обеспечить оптимальный режим полива для ваших томатов.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась ценными рекомендациями по уходу за помидорами в жаркие дни. По ее словам, частота полива напрямую зависит от температуры воздуха. При экстремальной жаре в +35°C томаты нуждаются в ежедневном поливе. Если столбик термометра показывает +30°C, достаточно поливать растения через день. В более умеренную погоду, когда температура держится на уровне +20-25°C, полив можно проводить один раз в 3-4 дня.

Важно уметь распознавать признаки нехватки влаги у растений. Внимательно наблюдайте за состоянием листьев: если они потеряли упругость и поникли, это верный сигнал, что пора полить томаты. Такой простой метод позволит вам точно определить потребность растений во влаге.

Многие садоводы недооценивают потребность томатов в воде, особенно в период созревания плодов. Взрослый куст может требовать до 5 литров воды за один полив. Недостаточное увлажнение приводит к формированию мелких и невкусных плодов. Поэтому не скупитесь на воду — ваши томаты отблагодарят вас богатым урожаем сочных и вкусных плодов.

Автор: Алия Карачурина