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Каждый день: Вот как надо поливать кусты помидоров в жару — агроном Давыдова даёт полезные советы

Каждый день: Вот как надо поливать кусты помидоров в жару — агроном Давыдова даёт полезные советы

18:53, 12 июл 2025

Выращивание томатов может стать настоящим испытанием для начинающих огородников, особенно в период летней жары. Ключевым фактором успеха является правильный полив, который напрямую влияет на качество и количество урожая. Давайте разберемся, как обеспечить оптимальный режим полива для ваших томатов.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась ценными рекомендациями по уходу за помидорами в жаркие дни. По ее словам, частота полива напрямую зависит от температуры воздуха. При экстремальной жаре в +35°C томаты нуждаются в ежедневном поливе. Если столбик термометра показывает +30°C, достаточно поливать растения через день. В более умеренную погоду, когда температура держится на уровне +20-25°C, полив можно проводить один раз в 3-4 дня.

Важно уметь распознавать признаки нехватки влаги у растений. Внимательно наблюдайте за состоянием листьев: если они потеряли упругость и поникли, это верный сигнал, что пора полить томаты. Такой простой метод позволит вам точно определить потребность растений во влаге.

Многие садоводы недооценивают потребность томатов в воде, особенно в период созревания плодов. Взрослый куст может требовать до 5 литров воды за один полив. Недостаточное увлажнение приводит к формированию мелких и невкусных плодов. Поэтому не скупитесь на воду — ваши томаты отблагодарят вас богатым урожаем сочных и вкусных плодов.

Трясу куст томатов — и урожай созревает в пять раз быстрее: помидоры начнут наливаться и краснеть прямо на глазах — вот как это работает

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры советы
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