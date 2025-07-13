Урожай чеснока сбережёте до следующего лета: названы 5 ключевых правил его подготовки и хранения — грамотная тактика

12:15, 13 июл 2025

С приближением сезона сбора чеснока многие садоводы задаются вопросом: как правильно подготовить этот ароматный овощ к хранению и сохранить его свежесть на протяжении всего года? Илья Макаров, эксперт в области органического земледелия, поделился ценными советами по этому вопросу.

Первым и важным этапом является просушка. Макаров рекомендует разместить собранные головки чеснока в темном, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Этот процесс должен длиться от 30 до 40 дней, что позволит полностью удалить лишнюю влагу из овоща.

После просушки наступает время обрезки. Удалите корни и остатки почвы с головок чеснока. Это не только улучшит внешний вид продукта, но и предотвратит развитие плесени и гнили во время хранения. Макаров подчеркивает важность этого шага для обеспечения долговечности урожая.

Перед окончательной подготовкой к хранению необходимо провести проверку на остаточную влажность. Разломите несколько случайно выбранных головок и внимательно осмотрите зубчики. Отсутствие следов влаги указывает на готовность чеснока к длительному хранению.

Для хранения чеснока Макаров предлагает использовать сетки, которые можно подвесить, или перфорированные пластиковые ящики. Главное требование к месту хранения — хорошая вентиляция и отсутствие сырости. Эти условия помогут предотвратить появление плесени и сохранить чеснок свежим.

Если вы планируете сохранить чеснок до следующего лета, необходимо обеспечить особые условия хранения. Оптимальная температура составляет минус 2 градуса Цельсия при относительной влажности воздуха 75%. Найдите самое прохладное место в вашем доме или подвале, соответствующее этим параметрам.

Автор: Алия Карачурина