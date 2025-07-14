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В июле поливаю кочаны этим раствором: мокрая гниль на капусте самоустранится — моментальная борьба с бактериозом

В июле поливаю кочаны этим раствором: мокрая гниль на капусте самоустранится — моментальная борьба с бактериозом

22:22, 14 июл 2025

Мокрая гниль капусты — бактериальное заболевание, которое может иметь несколько причин возникновения. Чаще всего его переносят вредители, но избыток азотных удобрений также может спровоцировать развитие болезни. Важно помнить, что предотвращение всегда эффективнее лечения, поэтому следует уделять особое внимание профилактическим мерам.

Однако если заболевание все же появилось, не стоит отчаиваться. На ранних стадиях с мокрой гнилью можно успешно бороться. Агроном Ирина Дмитриева предлагает простой, но эффективный метод спасения урожая. Первым шагом является удаление пораженных листьев. Затем необходимо приготовить специальный раствор и обработать им кочаны.

Рецепт раствора прост: в 10 литрах воды растворите 2 столовые ложки пищевой соды. Тщательно перемешайте состав до полного растворения соды. Полив капусты этим раствором следует проводить так, чтобы жидкость попадала внутрь кочана. Такая обработка поможет остановить развитие заболевания и восстановить здоровье растения.

Для надежной защиты капусты Дмитриева рекомендует проводить эту процедуру регулярно, каждые две недели. Такой подход к профилактике значительно снижает риск заболевания и помогает вырастить здоровый и обильный урожай.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: капуста
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