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1 ложка на ведро — и огурцов нарастает тьма: с одной грядки собираю горы урожая — чудо, а не подкормка

1 ложка на ведро — и огурцов нарастает тьма: с одной грядки собираю горы урожая — чудо, а не подкормка

14:36, 14 июл 2025

Ксения Давыдова, опытный агроном, раскрыла секрет приготовления мощной подкормки, которая может значительно увеличить урожай огурцов. Рецепт удивительно прост и состоит из легкодоступных ингредиентов. Для приготовления чудодейственного раствора нужно смешать в литре воды 100 мл молока, по чайной ложке куркумы и сухого чеснока, а также добавить одну каплю зеленки. Важно тщательно перемешать все компоненты до однородной консистенции.

Применение этой подкормки не менее просто, чем ее приготовление. Давыдова рекомендует перелить полученный раствор в пульверизатор и опрыскивать листья огурцов в вечернее время. Такой подход обеспечивает максимальное впитывание питательных веществ растениями.

Каждый компонент этой уникальной смеси играет свою важную роль. Молоко выступает в качестве натурального прилипателя, обеспечивая лучшее сцепление раствора с листьями. Куркума, богатая витаминами группы В, Е, РР, а также минералами, такими как калий, кальций, магний и железо, значительно улучшает общее состояние растений. Чеснок служит природным защитником от вредителей, особенно от паутинного клеща. Зеленка, известная своими антисептическими свойствами, помогает предотвратить развитие грибковых и бактериальных инфекций.

Помимо использования этой инновационной подкормки, Давыдова напоминает о важности правильного ухода за почвой. Для получения максимального урожая необходимо регулярно рыхлить землю вокруг огурцов после каждого полива или дождя. Это предотвращает образование твердой корки на поверхности грунта и обеспечивает лучший доступ кислорода к корневой системе растений.

Огурцам в жаркую погоду — обязательно: примите эти меры для сохранения урожая — советует опытный садовод

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы подкормка
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