Добавляем в лейку это и поливаем всё, что видим: идеальная подкормка для помидоров и огурцов найдена — культуры завалят урожаем

13:53, 14 июл 2025

Предлагаем вашему вниманию рецепт эффективной органической подкормки, которая станет настоящим эликсиром для ваших овощных культур.

Основу этого удобрения составляет древесная зола — природный источник фосфора, калия и кальция. Однако простого внесения золы недостаточно, поскольку многие полезные элементы в ней находятся в форме, недоступной для растений. Чтобы решить эту проблему, в состав подкормки вводится уксус. Он способствует переводу питательных веществ в растворимую форму, делая их легкоусвояемыми для овощных культур.

Для приготовления питательного раствора вам потребуется:

— 2 стакана древесной золы

— 2 стакана 9%-го уксуса

— 10 литров воды

— 2 столовые ложки биогумуса или гуматов

Смешайте золу с уксусом, затем добавьте эту смесь в воду. Для усиления эффективности удобрения добавьте биогумус или гуматы — эти вещества значительно повышают питательную ценность подкормки. Тщательно перемешайте полученный раствор.

Важно помнить, что приготовленная таким образом подкормка является концентрированной. Перед применением её необходимо разбавить: на каждые 10 литров воды используйте всего 1 стакан концентрата. Полученным раствором можно поливать различные овощные культуры: огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки и другие.

Регулярность применения такой подкормки — один раз в неделю. Это оптимальная частота, которая обеспечит растения необходимыми питательными веществами, не перегружая почву. Данное удобрение полностью безопасно как для растений, так и для будущего урожая.

Стоит отметить, что режим полива различных овощных культур может отличаться. Например, помидоры в теплице обычно поливают раз в неделю, иногда увеличивая частоту до двух раз в неделю. Огурцы, в свою очередь, требуют более частого полива — примерно раз в три дня.

Автор: Алия Карачурина