Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Добавляем в лейку это и поливаем всё, что видим: идеальная подкормка для помидоров и огурцов найдена — культуры завалят урожаем

Добавляем в лейку это и поливаем всё, что видим: идеальная подкормка для помидоров и огурцов найдена — культуры завалят урожаем

13:53, 14 июл 2025

Предлагаем вашему вниманию рецепт эффективной органической подкормки, которая станет настоящим эликсиром для ваших овощных культур.

Основу этого удобрения составляет древесная зола — природный источник фосфора, калия и кальция. Однако простого внесения золы недостаточно, поскольку многие полезные элементы в ней находятся в форме, недоступной для растений. Чтобы решить эту проблему, в состав подкормки вводится уксус. Он способствует переводу питательных веществ в растворимую форму, делая их легкоусвояемыми для овощных культур.

Для приготовления питательного раствора вам потребуется:
— 2 стакана древесной золы
— 2 стакана 9%-го уксуса
— 10 литров воды
— 2 столовые ложки биогумуса или гуматов

Смешайте золу с уксусом, затем добавьте эту смесь в воду. Для усиления эффективности удобрения добавьте биогумус или гуматы — эти вещества значительно повышают питательную ценность подкормки. Тщательно перемешайте полученный раствор.

Важно помнить, что приготовленная таким образом подкормка является концентрированной. Перед применением её необходимо разбавить: на каждые 10 литров воды используйте всего 1 стакан концентрата. Полученным раствором можно поливать различные овощные культуры: огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки и другие.

Регулярность применения такой подкормки — один раз в неделю. Это оптимальная частота, которая обеспечит растения необходимыми питательными веществами, не перегружая почву. Данное удобрение полностью безопасно как для растений, так и для будущего урожая.

Стоит отметить, что режим полива различных овощных культур может отличаться. Например, помидоры в теплице обычно поливают раз в неделю, иногда увеличивая частоту до двух раз в неделю. Огурцы, в свою очередь, требуют более частого полива — примерно раз в три дня.

1 ложка на ведро — и огурцов нарастает тьма: с одной грядки собираю горы урожая — чудо, а не подкормка

Читайте также:

1 ложка на ведро — и огурцов нарастает тьма: с одной грядки собираю горы урожая — чудо, а не подкормка
Автор: Алия Карачурина
Теги: подкормка
Читайте также

Стакан в ведро — и помидоры с огурцами рванут вверх: поливаете дважды в месяц — и собираете урожай как с чернозёмов
Сад и огород
Стакан в ведро — и помидоры с огурцами рванут вверх: поливаете дважды в месяц — и собираете урожай как с чернозёмов
Одна таблетка на ведро — и огурцы с томатами плодоносят как никогда: поливайте раз в неделю и собирайте урожай тележками
Сад и огород
Одна таблетка на ведро — и огурцы с томатами плодоносят как никогда: поливайте раз в неделю и собирайте урожай тележками
Никто не верил, что это сработает, пока не увидели собственными глазами: дачник применил старинный рецепт для перцев и получил невиданный урожай
Это интересно
Никто не верил, что это сработает, пока не увидели собственными глазами: дачник применил старинный рецепт для перцев и получил невиданный урожай
Огородники ахнут: Изумительная домашняя смесь из трех ингредиентов для небывалого урожая сочных томатов - испытанный рецепт
Это интересно
Огородники ахнут: Изумительная домашняя смесь из трех ингредиентов для небывалого урожая сочных томатов - испытанный рецепт


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен