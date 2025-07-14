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Беру мяту и лимон: за 5 минут варю вкуснейший и освежающий компот-мохито из крыжовника — идеально в летнюю жару

Беру мяту и лимон: за 5 минут варю вкуснейший и освежающий компот-мохито из крыжовника — идеально в летнюю жару

12:47, 14 июл 2025

Предлагаем вашему вниманию необычный и вкусный рецепт, который сочетает в себе традиционный русский компот и популярный кубинский коктейль мохито. Этот оригинальный напиток на основе крыжовника станет отличным дополнением к вашему летнему меню.

Крыжовник — недооцененная ягода, которая отлично подходит для приготовления освежающих напитков. Независимо от того, используете ли вы зеленые или красные ягоды, результат будет одинаково вкусным и ароматным. Этот рецепт позволит вам приготовить 3 литра восхитительного напитка, который надолго сохранит свежесть и вкус.

Для приготовления компота-мохито вам понадобится:
• 350 грамм крыжовника
• Половина лимона
• Небольшой пучок свежей мяты
• 350 грамм сахара
• 3 литра воды

Начните с тщательного промывания крыжовника. Затем поместите ягоды на дно чистой трехлитровой банки. Добавьте к ним свежие листья мяты и нарезанный дольками лимон. Эта комбинация создаст неповторимый аромат и вкус вашего напитка.

Залейте ингредиенты кипятком и накройте банку стерилизованной крышкой. Оставьте смесь настаиваться в течение 30 минут, чтобы все ароматы раскрылись и смешались. После этого аккуратно слейте настой в кастрюлю.

Доведите жидкость до кипения и добавьте сахар. Варите сироп в течение 5 минут, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Горячим сиропом снова наполните банку с ягодами и травами.

Для длительного хранения закатайте банку крышкой, переверните ее и укутайте одеялом до полного остывания. Хранить готовый компот рекомендуется в темном прохладном месте.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты напиток
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