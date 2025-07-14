Не забудьте высадить в июле: Эти 3 сорта огурцов будут плодоносить до глубокой осени — урожайность — 12,2 кг/м2, масса плода — до 100 г

12:35, 14 июл 2025

Летний сезон в самом разгаре, но это не повод отказываться от выращивания огурцов. Многие садоводы-любители полагают, что время для посадки этой популярной культуры уже упущено. Однако опытный агроном Ксения Давыдова развеивает этот миф, открывая дачникам новые возможности для получения свежего урожая даже в середине лета.

По словам Давыдовой, имеющей за плечами два десятилетия практического опыта, существуют специальные сорта огурцов, которые можно с успехом высаживать в июле и августе. Эти культуры не только быстро адаптируются к летним условиям, но и способны радовать хозяев сочными плодами вплоть до наступления холодов.

Одним из таких чудо-сортов является Ажур F1. Этот самоопыляющийся гибрид привлекает внимание садоводов своей неприхотливостью и устойчивостью к различным заболеваниям. Плоды Ажура, достигающие веса около 100 граммов, обладают классическим огуречным вкусом с легкой сладостью. Но главное преимущество сорта — его скороспелость. При должном уходе первый урожай можно собрать уже через 40 дней после появления всходов.

Не менее интересен для позднего посева сорт Баночный F1. Этот гибрид отличается рекордно коротким периодом созревания — всего 45 дней от момента высадки до сбора первых плодов. Огурцы этого сорта имеют идеальную цилиндрическую форму и достигают длины 12 сантиметров при весе около 85 граммов. Такие характеристики делают их универсальными — они прекрасно подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Замыкает тройку рекомендованных Давыдовой сортов гибрид с интригующим названием Теща F1. Этот самоопыляемый сорт выделяется высокой урожайностью — до 12,2 кг с квадратного метра — и способностью плодоносить вплоть до первых заморозков. Огурцы Теща F1 созревают за 42-48 дней после появления всходов и достигают веса до 100 граммов. Особую любовь дачников этот сорт заслужил благодаря своей устойчивости к стрессам и способности сохранять товарный вид даже при перезревании.

Все три рекомендованных сорта объединяет ряд важных качеств: они устойчивы к капризам погоды, включая жару и засуху, а также обладают высоким иммунитетом к распространенным заболеваниям огурцов, таким как вирус огуречной мозаики и различные грибковые инфекции.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: youtube