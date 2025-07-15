Вот почему они меняют цвет: Если перья лука и чеснока желтеют или белеют, подкормите их этим — совет агронома Давыдовой

12:25, 15 июл 2025

Лук и чеснок, как и все растения, нуждаются в правильном уходе и питании. Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась ценными советами о том, как определить потребности этих овощей в питательных веществах и какие меры предпринять для их здорового роста.

Цвет перьев лука и чеснока может многое рассказать о состоянии почвы и потребностях растений. Если вы заметили, что перья приобрели желтоватый или светло-зеленый оттенок, а их кончики побелели, это верный признак нехватки азота в почве. В такой ситуации Давыдова рекомендует незамедлительно начать вечернее опрыскивание листьев раствором нашатырного спирта. Для приготовления раствора достаточно смешать 3 столовые ложки нашатырного спирта с 10 литрами воды.

Другая распространенная проблема — дефицит меди, который часто проявляется в побелении кончиков перьев. Это особенно характерно для торфяных почв или при использовании торфа в качестве компонента грунта. Для решения этой проблемы агроном советует полить грядки раствором хлорокиси меди, медного купороса или бордоской жидкости. Например, можно использовать раствор из 1 чайной ложки хлорокиси меди на 5 литров воды.

Пожелтение лука и чеснока может указывать на повышенную кислотность почвы. Для нормализации pH-баланса Давыдова предлагает простой, но эффективный рецепт. Смешайте 3 столовые ложки кальциевой селитры с 10 литрами воды и добавьте 2 стакана золы, предварительно разведенной кипятком. Затем добавьте еще ведро воды и полейте каждое растение, используя по стакану смеси на корень.

Важно отметить, что внесение удобрений следует проводить вечером, когда спадает дневная жара. Давыдова подчеркивает необходимость аккуратного полива, направляя струю непосредственно под корни растений. В засушливую погоду рекомендуется предварительно увлажнить грядки обычной водой перед внесением питательных растворов.

Автор: Алия Карачурина

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