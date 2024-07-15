Подсыпала 1 ложку в ведро — и томаты как с цепи сорвались: плодоносят наперегонки — помидоры сахаристые, как арбузы

11:07, 15 июл 2024

В период активного плодоношения овощные культуры становятся особенно уязвимыми к различным заболеваниям. Это критическое время, когда растения нуждаются в дополнительной поддержке для поддержания здоровья и увеличения урожайности. Опытные садоводы знают, что регулярная подкормка играет ключевую роль в защите растений от стресса и укреплении их иммунитета.

Ксения Давыдова, агроном с многолетним стажем, предлагает простой, но эффективный способ защиты томатов от распространенных заболеваний, таких как фитофтора и кладоспориоз. Ее метод заключается в применении специального питательного раствора каждые 7-14 дней.

Рецепт защитного средства прост и доступен каждому садоводу. Для его приготовления потребуется янтарная кислота и куркума — ингредиенты, которые легко найти в любой аптеке. Процесс приготовления раствора начинается с растворения 2,5 граммов янтарной кислоты в стакане горячей воды. Затем в смесь добавляется чайная ложка куркумы. Полученный концентрат разбавляется в 10 литрах воды.

Каждый компонент этого раствора играет важную роль. Янтарная кислота выступает как природный антистрессовый агент и стимулятор роста для растений. Куркума, в свою очередь, обладает мощными антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, что делает ее эффективным средством в борьбе с широким спектром патогенов.

Применение раствора не требует сложных манипуляций. Достаточно полить каждый куст томатов одним стаканом приготовленной смеси, направляя жидкость непосредственно под корень растения. Давыдова рекомендует проводить эту процедуру на влажной почве, что способствует лучшему усвоению питательных веществ корневой системой.

Автор: Алия Карачурина