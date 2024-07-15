Развожу 3 ингредиента в 10 л воды — и бед не знаю: перья лука никогда не пожелтеют — всех вредителей с грядки ветром сдует

11:15, 15 июл 2024

Выращивание овощей на приусадебном участке — занятие увлекательное, но порой сопряженное с неожиданными трудностями. Одна из таких проблем — нашествие вредителей, способных нанести серьезный урон урожаю. Особенно уязвимым для паразитов оказывается репчатый лук, который часто подвергается атакам луковой мухи и проволочника. Как распознать присутствие этих незваных гостей и эффективно с ними бороться? Давайте разберемся.

Первый тревожный сигнал, который должен насторожить огородника — пожелтевшие перья лука. Этот симптом указывает на то, что растение атаковано вредителями. Личинки паразитов проникают внутрь луковицы и начинают ее уничтожать изнутри. В результате не только желтеют листья, но и сама луковица постепенно разрушается, превращаясь в непригодный для употребления продукт.

Агроном Ирина Дмитриева предлагает простой, но действенный метод защиты лука от паразитов. Она рекомендует использовать специальный раствор для полива грядок, который не только уничтожит уже имеющихся вредителей, но и предотвратит их появление в будущем.

Для приготовления этого средства вам понадобятся следующие ингредиенты: 100 граммов соли, 3 столовые ложки нашатырного спирта и 2 грамма марганцовки. Все эти компоненты необходимо растворить в 10 литрах воды. Тщательно перемешайте полученный раствор до полного растворения всех ингредиентов.

Перед применением этого раствора важно правильно подготовить почву. Слегка взрыхлите грядку и полейте ее обычной водой. Это поможет раствору лучше проникнуть в почву и достичь корневой системы растений. Для равномерного распределения раствора по грядке лучше всего использовать лейку.

Стоит отметить, что своевременная уборка урожая также играет важную роль в защите лука от вредителей. Обычно сбор лука начинается в августе, хотя точные сроки могут варьироваться в зависимости от времени посева. Главный признак готовности лука к уборке — истончение шейки растения.

Автор: Алия Карачурина