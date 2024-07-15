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Соберёте самую сладкую и ароматную клубнику: вот чем подкормить ягоду для улучшения вкусовых качеств — в июле ещё не поздно

Соберёте самую сладкую и ароматную клубнику: вот чем подкормить ягоду для улучшения вкусовых качеств — в июле ещё не поздно

11:21, 15 июл 2024

Многие садоводы сталкиваются с проблемой: несмотря на все усилия, их клубника или земляника оказывается пресной и лишенной характерного аромата. Эта ситуация может разочаровать любого энтузиаста, но не стоит отчаиваться. Эксперты в области агрономии утверждают, что решение проблемы может быть проще, чем кажется на первый взгляд.

Виктория Карелина, опытный агроном и автор популярного блога «Семена Алтая», раскрывает главный секрет получения сочных и ароматных ягод. По ее словам, ключевую роль в формировании вкуса и аромата клубники играет калий. Недостаток этого элемента в почве приводит к тому, что ягоды теряют свои лучшие качества.

Для исправления ситуации Карелина рекомендует использовать водорастворимые удобрения с высоким содержанием калия — не менее 15%. Особенно эффективным считается монофосфат калия. Приготовление раствора для подкормки несложно: достаточно растворить 1 грамм вещества в литре воды. Полученным раствором нужно опрыскать листья растений.

Результаты такой обработки не заставят себя долго ждать. Уже через 3-4 дня вы сможете заметить, как ягоды приобретают более насыщенный вкус и аромат. Это простое действие способно значительно улучшить качество вашего урожая.

Виктория Карелина также делится дополнительным советом для тех, кто хочет продлить период плодоношения клубники. После сбора первого урожая она рекомендует провести обрезку, оставив только самые молодые листья. Эта процедура стимулирует растение к образованию новых цветоносов и позволяет получать урожай в течение более длительного времени.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника советы
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