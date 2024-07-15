Эта простая, но мощная подкормка творит чудеса: огурцы активно плодоносят до самых заморозков — урожай собираю мешками

23:05, 15 июл 2024

Агрономы поделились простым, но действенным методом подкормки, который обещает значительно увеличить плодоношение огурцов.

Главным секретом этого метода является использование обычного картофельного крахмала. Агроном Петр Ломонос рекомендует приготовить питательный раствор, смешав две столовые ложки крахмала с десятью литрами воды. Полученную смесь следует вносить непосредственно под корень растений, расходуя около трех литров на каждый куст огурцов.

Эффективность данной подкормки объясняется высоким содержанием калия в картофельном крахмале. Этот элемент играет ключевую роль в процессах цветения и образования завязей у огурцов. Благодаря такой простой, но богатой калием подкормке, растения получают необходимые питательные вещества для активного роста и плодоношения.

Опытные садоводы также напоминают о важности профилактики заболеваний огурцов, особенно в середине лета. Они советуют использовать раствор борной кислоты для опрыскивания листьев. Для приготовления этого средства нужно растворить половину чайной ложки борной кислоты в литре горячей воды, а затем довести объем до десяти литров.

Автор: Алия Карачурина