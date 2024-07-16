Никакого сахара: Этот клубничный компот можно пить даже на диете — всего 2 ингредиента и 15 минут

12:34, 16 июл 2024

Предлагаем вашему вниманию рецепт клубничного напитка, который не только утолит жажду, но и порадует своим ароматом и вкусом, не нарушая при этом вашей диеты.

Ключевая особенность данного рецепта — отсутствие сахара. Это делает напиток подходящим для тех, кто следит за своим весом или ограничивает потребление сахара по медицинским показаниям. Натуральная сладость клубники придает компоту приятный вкус без необходимости дополнительного подслащивания.

Для приготовления напитка вам потребуется минимум ингредиентов: всего 750 мл воды и 300 г свежей клубники. Процесс приготовления начинается с тщательной подготовки ягод. Замочите клубнику в холодной воде на 30 минут, затем удалите листики и плодоножки, и хорошо промойте ягоды.

Следующий этап — собственно варка компота. Налейте воду в кастрюлю, добавьте подготовленные ягоды и доведите до кипения. После закипания продолжайте варить компот в течение 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы клубника отдала воде свой неповторимый вкус и аромат.

Готовый компот можно использовать двумя способами. Если вы планируете сохранить его на длительное время, разлейте горячий напиток по стерилизованным банкам и закатайте. Это позволит вам наслаждаться вкусом лета даже в холодное время года. Если же вы хотите насладиться компотом сразу, дайте ему остыть и подавайте со льдом и листиками свежей мяты для дополнительной свежести.

Автор: Алия Карачурина