Картошка растет размером с кочан капусты: 5 советов по выращиванию богатого урожая — проверено агрономом

22:26, 16 июл 2024

Выращивание картофеля — это искусство, требующее внимания к деталям и знания некоторых хитростей. Многие дачники мечтают о щедром урожае, но не всегда знают, как его добиться. Мы обратились к опытному агроному Ксении Давыдовой, чтобы узнать ее профессиональные советы по выращиванию этого популярного корнеплода.

Выбор посадочного материала играет ключевую роль в успехе вашего картофельного предприятия. Вопреки распространенному мнению, крупные клубни не гарантируют большой урожай. Давыдова рекомендует отдавать предпочтение мелким или средним клубням для посадки. Это связано с тем, что более мелкий посадочный материал стимулирует растение к активному росту и формированию крупных клубней.

Глубина посадки также влияет на качество урожая. Агроном предостерегает от чрезмерного заглубления клубней, так как это может привести к обильному росту ботвы в ущерб формированию клубней. Оптимальная глубина посадки обеспечивает баланс между развитием надземной части растения и формированием клубней.

В вопросе подкормки Давыдова придерживается нетрадиционного подхода. Она советует использовать химические удобрения вместо органических. По ее словам, органика, особенно навоз, может негативно повлиять на вкусовые качества картофеля. Химические удобрения позволяют точнее контролировать питание растений и сохранить вкус клубней.

Интересный прием для получения крупных и вкусных клубней — легкое подламывание ботвы. Этот метод перенаправляет питательные вещества от надземной части растения к клубням, способствуя их активному росту и улучшению вкусовых качеств.

Профилактика болезней — важный аспект выращивания картофеля. Давыдова рекомендует обрабатывать почву перед посадкой бордоской жидкостью или медным купоросом для предотвращения фитофтороза. Если же болезнь все-таки поразила растения, необходимо срочно удалить и сжечь пораженную ботву, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Автор: Алия Карачурина