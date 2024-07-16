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Помидоры прут как на дрожжах: Старое русское удобрение активирует рост в разы — залил, перемешал, настоял — и готово

Помидоры прут как на дрожжах: Старое русское удобрение активирует рост в разы — залил, перемешал, настоял — и готово

22:29, 16 июл 2024

Эксперты садоводческого канала «Наша Дача» поделились старинным рецептом, который поможет вашим томатам достичь максимального потенциала.

Ключ к успеху в выращивании помидоров кроется в правильном питании растений. Отказ от удобрений может серьезно ограничить рост и развитие томатов. Внесение необходимых питательных веществ в почву не только стимулирует рост кустов, но и способствует формированию крупных, вкусных плодов.

Предлагаемый метод подкормки прост в исполнении и использует легкодоступные ингредиенты. Для приготовления этого мощного органического удобрения вам понадобится:

— Крапива в количестве, достаточном для заполнения половины бочки
— Одно ведро навоза
— Вода

Процесс приготовления удобрения начинается с заполнения садовой бочки. Сначала выложите крапиву, затем добавьте навоз и залейте водой до краев. Важно накрыть бочку, чтобы создать оптимальные условия для ферментации.

Настаивать смесь следует в течение двух недель. В этот период важно периодически помешивать содержимое для равномерного распределения питательных веществ. По истечении срока ферментации удобрение будет готово к применению.

Однако, прежде чем использовать это мощное средство, необходимо его разбавить. Оптимальная пропорция — одна часть удобрения на десять частей воды. Только после такого разбавления можно приступать к поливу томатов.

Крайне важно помнить о необходимости разбавления. Применение концентрированного удобрения может привести к серьезным повреждениям корневой системы растений, фактически «сжигая» их. Поэтому строгое соблюдение пропорций при разбавлении — ключевой момент в использовании этого эффективного, но мощного средства.

Подсыпала 1 ложку в ведро — и томаты как с цепи сорвались: плодоносят наперегонки — помидоры сахаристые, как арбузы

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Автор: Алия Карачурина
Фото: ulyublena.com
Теги: помидоры советы
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