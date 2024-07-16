Можно ли в жару поливать огород холодной водой — отвечает агроном Давыдова: Этого вы точно не знали

22:38, 16 июл 2024

Лето 2024 года бьет температурные рекорды по всей стране. Во многих регионах России столбик термометра стремительно приближается к отметке +40°C, создавая серьезные испытания не только для людей, но и для растительного мира. В таких экстремальных условиях особенно важно уделять повышенное внимание уходу за садовыми и огородными культурами, чтобы сохранить урожай и здоровье растений.

Одним из ключевых аспектов ухода за растениями в жаркую погоду является правильный полив. Многие садоводы-любители полагают, что в знойные дни орошение холодной водой может принести облегчение растениям. Однако это распространенное заблуждение может привести к катастрофическим последствиям для вашего сада или огорода.

Ксения Давыдова, опытный агроном, развеяла этот миф и поделилась экспертным мнением о правильном поливе в жаркую погоду. По словам специалиста, использование холодной воды для полива в жару может нанести серьезный вред растениям. Резкий перепад температур вызывает сильнейший стресс у корневой системы, что может привести к замедлению роста, опаданию завязей и увяданию листьев.

Более того, Давыдова предупреждает о дополнительной опасности: холодная вода на разогретой почве создает идеальные условия для развития плесени и грибковых заболеваний, что может погубить ваши посадки.

Вместо использования холодной воды эксперт рекомендует поливать растения слегка теплой водой даже в самые жаркие дни. Идеальным решением станет вода, отстоявшаяся в бочке на участке. Такая вода естественным образом нагревается до температуры окружающей среды, что делает ее наиболее комфортной для растений.

Автор: Алия Карачурина