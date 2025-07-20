Разведёте целую плантацию восхитительной клубники: вот как быстро размножить ягоду в июле — бесплатные качественные саженцы

21:51, 20 июл 2025

В разгар лета многие дачники задумываются о расширении своих клубничных грядок. Однако покупка новых саженцев может существенно ударить по карману. К счастью, опытные садоводы нашли эффективный метод бесплатного размножения клубники, которым поделились в популярном телеграм-канале «Дачный Угодник».

Ключ к успеху заключается в правильном выборе времени и подходе к размножению. Эксперты рекомендуют начинать процесс в июле, когда клубника находится в активной фазе плодоношения. Это позволяет отобрать наиболее продуктивные кусты для размножения, гарантируя высокое качество будущих саженцев.

Процедура размножения довольно проста, но требует внимательности и аккуратности. После того как куст перестает формировать ягоды, садоводу следует выбрать самый крепкий усик. У этого усика нужно найти первую завязь и закрепить её вплотную к земле с помощью пластикового зажима. Остальную часть усика срезают, так как она не участвует в процессе размножения.

Природа берет своё, и уже через две недели новый росток пустит корни. Этот метод не только экономит деньги, но и обеспечивает садовода саженцами, генетически идентичными родительскому растению, что гарантирует сохранение всех желаемых характеристик.

К концу августа молодые растения будут готовы к пересадке на постоянное место. Это позволит им хорошо укорениться до наступления холодов и подготовиться к продуктивному сезону следующего года. При правильном уходе новые кусты клубники порадуют обильным урожаем уже в следующем сезоне.

Автор: Вадим Рудаков