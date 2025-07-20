Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

«Дед сказал, я повесил»: Вот зачем нам пластиковые банки на яблоне в жару — шикарный деревенский лайфхак

«Дед сказал, я повесил»: Вот зачем нам пластиковые банки на яблоне в жару — шикарный деревенский лайфхак

22:09, 20 июл 2025

В мире садоводства постоянно появляются новые способы защиты урожая от различных угроз. Один из таких методов, который может показаться необычным на первый взгляд, но при этом удивительно эффективным, — использование пластиковых банок на яблонях. Этот простой приём помогает садоводам справиться сразу с двумя распространёнными проблемами.

Агроном Ксения Давыдова поделилась интересным наблюдением. По её словам, обычные прозрачные пластиковые ёмкости могут стать настоящим спасением для яблоневого сада. Эти импровизированные устройства не только защищают урожай, но и эффективно отпугивают птиц, которые часто наносят значительный урон созревающим плодам.

Техника применения этого метода довольно проста. Нужно взять прозрачную пластиковую банку или небольшое ведёрко с ручкой, сделать в нём несколько отверстий и прикрепить верёвку для подвешивания. Внутрь ёмкости помещается блестящая мишура, после чего банка плотно закрывается крышкой. Затем эти самодельные отпугиватели развешиваются на ветвях яблонь.

Принцип действия этого устройства основан на игре света. Солнечные лучи, попадая на мишуру внутри банки, отражаются и создают блики, которые пугают птиц. Это особенно актуально в жаркую погоду, когда пернатые особенно активно атакуют фруктовые деревья. Дело в том, что птицы, выклёвывая мякоть молодых яблок, таким образом восполняют недостаток влаги в своём организме.

Для помидоров покупаю зелёнку каждый июль: Вот зачем она нужна на даче — все аптеки в округе обнесла

Читайте также:

Для помидоров покупаю зелёнку каждый июль: Вот зачем она нужна на даче — все аптеки в округе обнесла
Автор: Алия Карачурина
Теги: лайфхаки
Читайте также

Беру обычный пакет — и помидоры спеют в 3 раза быстрее: вырастают сладкими и мясистыми — урожай собираю мешками
Сад и огород
Беру обычный пакет — и помидоры спеют в 3 раза быстрее: вырастают сладкими и мясистыми — урожай собираю мешками
Для помидоров покупаю зелёнку каждый июль: Вот зачем она нужна на даче — все аптеки в округе обнесла
Сад и огород
Для помидоров покупаю зелёнку каждый июль: Вот зачем она нужна на даче — все аптеки в округе обнесла
Обрабатываю огурцы этим 1 раз в 2 недели: Листья больше не желтеют — лучшее средство от вредителей и болезней
Сад и огород
Обрабатываю огурцы этим 1 раз в 2 недели: Листья больше не желтеют — лучшее средство от вредителей и болезней
Так делал мой дед-дачник: Как обычные чулки помогут сохранить урожай кабачков - секрет раскрыла агроном Давыдова
Это интересно
Так делал мой дед-дачник: Как обычные чулки помогут сохранить урожай кабачков - секрет раскрыла агроном Давыдова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен